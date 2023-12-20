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لبنان

بتكليف من ميقاتي... مكيّه قدّم التعازي بوفاة أمير الكويت

Lebanon 24
20-12-2023 | 07:57
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بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قدم الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه التعازي بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الى القائم باعمال السفارة الكويتية في بيروت الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، وذلك في مقر السفارة.
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ودوّن في السجل كلمة جاء فيها: برحيل سمو الامير  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خسرت الكويت قائدا حكيما،بذل الكثير من  العطاء والتضحيات لنهضة الكويت وريادة الامة العربية. كما ترك بصمات يُشهَد لها في ترسيخ العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتطوير روابط الاخوة بين شعوبها.
لقد كان الراحل خير سند للبنان وداعم له في كل الظروف والاوقات، فكانت الكويت ولا تزال  في مقدمة الدول العربية الشقيقة التي تهب لمد يد العون لوطننا ومساعدته على النهوض بعد كل كبوة.
رحم الله فقيد الكويت وأسكنه فسيح جنّاته، وألهم سمو الامير الشيخ مشعل الأحمد الصباح  الحكمة في قيادة الكويت الشقيقة، وترسيخ أمنها وسلامها وعزة ابنائها.
البقاء لله
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