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لبنان
العثور على جثة في عين عنوب
Lebanon 24
20-12-2023
|
08:09
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن من عين عنوب - عاليه الى مستشفى جنبلاط، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.
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