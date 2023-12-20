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لبنان

العثور على جثة في عين عنوب

Lebanon 24
20-12-2023 | 08:09
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن من عين عنوب - عاليه الى مستشفى جنبلاط، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة. 

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جثة

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