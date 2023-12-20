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لبنان

جامعة الحكمة تحتفل مع أولاد العسكريين الشهداء بالأعياد المجيدة

Lebanon 24
20-12-2023 | 07:10
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نظمت جامعة الحكمة إحتفالا ميلاديًا لعدد من أولاد العسكريين شهداء الجيش تكريمًا لهم وعرفانًا بتضحياتهم حيث التقت عائلة الحكمة بهيئتيها التعليمية والإدارية بالعائلات في أجواء من الفرح تميزت بعرض ميلادي وتنكري تخلله توزيع هدايا، بحضور ممثل قائد الجيش العقيد محمد حرز ورئيس جهاز الرعاية في الجيش العميد الركن جهاد مرعي وحشد من الضباط والمعنيين.
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وأبدى رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة سروره بحضور "ضيوف الشرف والتضحية والوفاء" مؤكدًا أنه "كما الجيش درع الوطن وحاميه من كل مخاطر تتربص به، كذلك جامعة الحكمة ملتزمة خدمة المجتمع لحمايته وتحصينه فتكون جنبًا إلى جنب في مهام الدفاع عن الوطن ومجتمعه وتأمين فرص تقدمه وتطوره لإرساء أفضل سبل العيش الكريم لشعبه".

أضاف: "نعاهدكم أن نبقى إلى جانبكم وأن نعمل كل ما يلزم وفاء لكم لنفيَكم ولو جزءًا من حقكم وتضحياتكم حيث إن تضحيتكم بذواتكم ليعيش الوطن هي أسمى وأنبل وأشرف ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه في المواطنة".

وقال رئيس جامعة الحكمة: "إن جامعتنا ستبقى دائمًا إلى جانب الجيش وحافزًا حقيقيًا للتغيير الإيجابي في المجتمع اللبناني وسوف تسعى دائمًا من أجل مواطنة موحدة ومتضامنة مع بعضها البعض ومن أجل بناء مجتمع قائم على الأخلاقيات والوفاء".

بدوره سلم العقيد حرز البروفسور نعمه كتاب شكر من قائد الجيش العماد جوزف عون جاء فيه "أن جهودكم المخلصة تجاه المؤسسة العسكرية وتضامنكم الصادق مع عائلات شهدائها هي موضع تقدير من الجيش ودليل على ما تتحلون به من مواطنية والتزام بالقيم الإنسانية النبيلة".

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