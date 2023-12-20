صدور مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية

صدرت مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخليّ والأمن العامّ.

وكتب أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه عبر حسابه على منصّة "إكس": "كل التقدير للسيدات والسادة الضباط لمناسبة صدور مراسيم الترقية العسكرية، حمى الله لبنان بجهودكن وجهودكم".

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