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لبنان

صدور مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية

Lebanon 24
20-12-2023 | 08:32
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صدرت مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخليّ والأمن العامّ.
 
وكتب أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه عبر حسابه على منصّة "إكس": "كل التقدير للسيدات والسادة الضباط لمناسبة صدور مراسيم الترقية العسكرية، حمى الله لبنان بجهودكن وجهودكم".
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للإطلاع على مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية الرجاء الضغط هنا 
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