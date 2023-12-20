سماع دوي إنفجار قويّ في مختلف مناطق الجنوب... ماذا يحصل هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار 4 مرّات على أطراف كفرشوبا ومزارع شبعا في التوقيت عينه، ما أحدث دويّاً قويّاً سُمِعَ في مختلف قرى الجنوب.

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