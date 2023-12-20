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لبنان

كان بداخلها شخصان... العدوّ يستهدف سيارة في جنوب لبنان هذه حالتهما

Lebanon 24
20-12-2023 | 09:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة سيارة رباعية الدفع، من نوع "شيروكي"، كان بداخلها شخصان، برصاص القنص الإسرائيليّ، على طريق كفركلا - تل نحاس.
 
 
وعُلم أنّ أحد الأشخاص استشهد، فيما الآخر نُقل إلى مستشفى مرجعيون.
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