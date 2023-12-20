كان بداخلها شخصان... العدوّ يستهدف سيارة في جنوب لبنان هذه حالتهما

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة سيارة رباعية الدفع، من نوع "شيروكي"، كان بداخلها شخصان، برصاص القنص الإسرائيليّ، على طريق كفركلا - تل نحاس.

وعُلم أنّ أحد الأشخاص استشهد، فيما الآخر نُقل إلى مستشفى مرجعيون.