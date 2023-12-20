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لبنان

الرئيس السوريّ يتحدّث عن لبنان... ماذا قال أمام زواره؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 09:45
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي.

وأكد الأسد خلال اللقاء أن "الأحزاب تحمل مسؤولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية. وانطلاقاً من ذلك، كان لحزب البعث والقوى والأحزاب الوطنية الأخرى في لبنان دور في تقوية العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان".
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وأشار الأسد إلى أن "ما يهدد لبنان يهدد سوريا، وأن استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا أيضاً". (سانا)
 
 

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