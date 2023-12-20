Advertisement

لبنان

إشكال مسلّح... وإطلاق نار كثيف

Lebanon 24
20-12-2023 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1143403-638386882226542413.jpg
Doc-P-1143403-638386882226542413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شبان من ال جعفر، واخرين من ال وهبي، في حيّ الشراونة في بعلبك، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار كثيف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال تطور إلى اشتباك مسلح.. هذا ما حصل ليلا في عكار
lebanon 24
20/12/2023 18:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير وصراخ وتهديد... إليكم بالتفاصيل ما حصل بين مسؤولين إسرائيليين
lebanon 24
20/12/2023 18:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان عرض مع مفتي بعلبك الهرمل شؤون صندوق الزكاة والأوقاف
lebanon 24
20/12/2023 18:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات معادية تحلّق بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة
lebanon 24
20/12/2023 18:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

إشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:39 | 2023-12-20
11:28 | 2023-12-20
10:25 | 2023-12-20
10:19 | 2023-12-20
10:07 | 2023-12-20
10:00 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24