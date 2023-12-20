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لبنان

الراعي استقبل السفير البابوي وشيا مودعة

Lebanon 24
20-12-2023 | 10:19
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 إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية مع اقتراب انتهاء مهامها في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.
 
كما استقبل السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا.
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