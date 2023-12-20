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لبنان

بوحبيب: إسرائيل تعتدي على لبنان مستخدمة الأسلحة المحظورة دولياً

Lebanon 24
20-12-2023 | 10:25
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 شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، في المنتدى العربي الروسي، في مراكش – المغرب.

وألقى بوحبيب كلمة قال فيها: "نثمن أن تلعب الأمم المتحدة دورا فاعلا في إنهاء الحرب، وألا تتحول إلى عصبة أمم أخرى، بحيث تؤدي المساعي المبذولة إلى وقف مستديم لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة وإسعاف شعبها المنكوب والشروع في الحل النهائي لهذه الأزمة، الذي لن يكون إلا عبر اعتماد حل الدولتين، وفقا للمبادرة العربية لسلام التي انطلقت عن قمة بيروت عام 2002".
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أضاف: "إن إسرائيل قامت بالاعتداء على وطني لبنان وأهله وصحافييه ولا تزال، مستخدمة الأسلحة المحظورة دوليا، لا سيما الفوسفور الأبيض على الناس والأرض".
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