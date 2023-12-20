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لبنان
بيان من الجيش الإسرائيلي يخصّ "حزب الله".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
20-12-2023
|
11:52
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كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان تفاصيل هجمات الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
وذكر بيان للجيش الإسرائيلي إنّ "الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية وطائرات سلاح الجو قامت مؤخراً بمهاجمة البنى التحتية وهيكل عسكري ومواقع إطلاق ومقر عمليات ومستودع أسلحة لمنظمة حزب الله في لبنان".
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ومنذ ساعات الصباح، أطلق جيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات على عدد من المواقع في لبنان لإزالة تهديد وهاجم بنية تحتية أخرى لحزب الله.
بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جورين ومنطقة المنارة.
وفي أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المنطقة الشمالية، جرى إطلاق صاروخين ضد طائرة تابعة لسلاح الجو لم تلحق بها أضرار، وواصلت مهمتها إلى جانب عدة عمليات إطلاق أخرى باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما تم إطلاق صاروخ اعتراضي، فيما هاجم جيش الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي اللبنانية.
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