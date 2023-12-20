تيمور جنبلاط زار السفارة الكويتية معزياً بالأمير نواف: كان صديقا كبيراً للبنان

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زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، السفارة الكويتية في بيروت، على رأس وفد من الحزب، معزيا بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الصباح.وضم الوفد: أمين السر العام ظافر ناصر، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، وأعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد وبلال عبدالله، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.ودون جنبلاط كلمة في سجل السفارة، جاء فيها: "خالص العزاء إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى حكومة الكويت وشعبها الشقيق، رحم الله سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي كان نصيرا وداعما للقضايا العربية، وصديقا كبيرا للبنان".