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لبنان

"تعدّيات بيئية".. ماذا يجري في جبال تنورين؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 13:14
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أعلنت جمعية "الأرض" في بيان، أنّ "جبال تنورين تتعرض الى تعديات بيئية جسيمة، حيث يصار إلى استخراج الرمول والصخور ليلا ونهاراً وتخزينها في ستوكات عشوائية منتشرة بين مناطق المركز، حوراتا، الدوير، فحتا، قبرايا والغابية، الواقعة ضمن منطقة تنورين الفوقا العقارية، ومرامل غيمون في وطى حوب، وصولا إلى وادي عين الراحة الواقعة ضمن منطقة تنورين التحتا".
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وأشارت إلى أنها تضعُ "هذا المنشور كإخبار للوزارات المعنية والسلطات الأمنية من أجل حماية جبال تنورين، التي تعتبر خارج إطار المخططات التوجيهية للمحافر والمقالع".
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