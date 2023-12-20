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لبنان

إجتماعٌ بين "حزب الله" و "الجماعة الإسلامية".. هذا ما تقرّر خلاله

Lebanon 24
20-12-2023 | 13:17
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عقد اليوم، لقاء مشترك بين "الجماعة الاسلامية" و"حزب الله" في مركز "الجماعة" في بيروت بحضور الشيخ عبد المجيد عمّار وحسن حدرج عن "حزب الله"، ورئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين والدكتور وائل نجم وأسامة أبو مراد عن "الجماعة".
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وأكد الطرفان خلال الإجتماع "مساندتهما المقاومة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني في تحرير فلسطين والمقدّسات"،

واشاد الطرفان، في بيان، بـ"صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وبطولة المقاومة الفلسطينية في التصدّي لهمجية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، كما استنكرا "جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين"، ووجّها "التحيّة لكل الشعوب والقوى المقاومة التي تشارك في مساندة الشعب الفلسطيني".
 
وخلال الإجتماع، تمّ الاتفاق على "استمرار التشاور والتنسيق بينهما بما يعزّز مقاومة الاحتلال ويعجّل في دحر مشاريعه".
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