آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!

كشفت المعلومات أنّ معنيين في مصرف لبنان تلقوا إتصالات خلال الساعات الماضية لإستيضاح ما سيجري على صعيد رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر الجاري.

وبحسب المصادر، فإنّ ما بات مرجحاً حتى الآن هو أنّ مصرف لبنان سيحتسبُ رواتب الموظفين بناء على سعر دولار 89500 ليرة لبنانية بدلاً من دولار الـ85500 الذي كان آخر سعر صرف على منصة "صيرفة" قبل إيقاف العمل بها أوائل شهر آب الماضي.

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وأشارت المصادر إلى أنه ما من شيء رسميّ حتى هذه الساعة من مصرف لبنان، ما يعني أن الأمور المطروحة تبقى في إطار الترجيحات ريثما يصدر بيان أو تعميم من البنك المركزي بشأن دولار الرواتب.