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لبنان
شاهدوا صورته.. أميركا تتهم عضواً في "حزب الله" بتفجيرٍ وقع قبل 30 عاماً!
Lebanon 24
20-12-2023
|
13:42
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كشفت محكمة أميركية، اليوم الأربعاء، عن لائحة اتهام لعضو بارز في "حزب الله"، تتضمن اتهامات تتعلق بالإرهاب لدوره في التنسيق لتفجير وقع عام 1994 لمركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس، وأسفر عن مقتل 85 شخصا.
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وقال مدعون اتحاديون في مانهاتن إن "صموئيل سلمان الرضا (58 عاماً) تولى تنسيق أنشطة "حزب الله" في أميركا الجنوبية وآسيا ولبنان منذ عام 1993".
ايضاً، أشار ممثلو الادعاء إلى ان الرضا يقيم في لبنان ولا يزال طليقا.
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية في عام 2019 عقوبات على الرضا، وعرضت مكافأة قدرها سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
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