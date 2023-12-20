اعتباراً من الخميس.. "إضراب مفتوح" في هذه المدارس!

أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، في بيان "الإضراب المفتوح في كل المدارس الكاثوليكية اعتباراً من صباح غد الخميس 21 كانون الأول الحالي".

وأوضحت أنه "بعد تمرير المجلس النيابي للقانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية" في جلسته المنعقدة بتاريخ 15كانون الأول 2023، أعلنت اللجنة اعتراضها الشديد على هذا التشريع الاعتباطي والمتهور، وغير القابل للتطبيق وغير المرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ بالحسبان العواقب التي ستترتب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها.

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وقالت اللجنة إنه بناء على ما تقدم، فإنها "تعلن الإضراب المفتوح في جميع المدارس الكاثوليكية من صباح يوم الخميس الواقع فيه 21 كانون الاول 2023 الى حين إعادة النظر بالتشريع الحاصل وإعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة التربوية".