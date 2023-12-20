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لبنان

نواب بيروت التقوا ميقاتي: وعد بتوفير المال المطلوب لصيانة الطرق والجسور

Lebanon 24
20-12-2023 | 15:14
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 عقد نواب بيروت اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حضره كل من النواب: أمين شري، عدنان طرابلسي، نقولا صحناوي، محمد خواجة، إدكار طرابلسي، فيصل الصايغ، ابراهيم منيمنة، عماد الحوت، آغوب ترزيان، وضاح الصادق، نبيل بدر وملحم خلف.
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وتمحور الإجتماع  بحسب بيان صادر عن النواب، حول 3 مواضيع: 

1- تخصيص حصة من قرض بنك الإستثمار الاوروبي بهدف صيانة طرقات العاصمة وفواصل الجسور تأميناً للسلامة العامة.

2- معالجة قضية الصرف الصحي في العاصمة عن طريق تفعيل محطات الضخّ ومحطات التكرير.

3- البحث في قضية الوضع الأمني في العاصمة.

وجاء في البيان: "في ما خص موضوع صيانة طرق العاصمة والجسور فيها، أوضح رئيس الحكومة أن لا إمكان لتخصيص طرق العاصمة بأيّ حصة من قرض بنك الإستثمار الأوروبي، كونه يستثنى منه صراحة المدن وبينها العاصمة. وبعدما أكدّ أهمية المطلب كون العاصمة تخصّ اللبنانيين جميعهم، وعد بتوفير المال المطلوب لصيانة الطرق فيها وصيانة الجسور، فإتصل بكل من محافظ بيروت طالباً منه إتمام مسح حاجات العاصمة لهذه الناحية ليقوم بعدها مجلس الإنماء والإعمار بإنفاذ هذه الحاجات كأولوية قصوى، كما واتصل برئيس مجلس الإنماء والإعمار الذي أكد له ضرورة توفير الأموال لإنفاذ هذه الحاجات".

وتابع البيان: "في ما خص معالجة قضية الصرف الصحيّ، أكّد رئيس الحكومة ضرورة معالجة إشكالية الصرف الصحي من خلال مجلس الإنماء والإعمار طالباً متابعة الأمر مع هذا الأخير لجهة تفعيل محطات الضخ ومحطات التكرير، مشدداً على رئيس مجلس الإنماء والإعمار في جعل هذه القضية أولوية. وأما في ما خص قضية الوضع الأمني في العاصمة، وبعدما تم عرض الوضع غير السليم لناحية القلق المتزايد لأهالي بيروت على الوضع الأمني خاصة وأن عدد عناصر قوى الأمن الداخلي في شوارع العاصمة يبقى دون المطلوب، طلب النواب من رئيس الحكومة إعطاء أهمية لهذه القضية بالتواصل مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة التدابير الآيلة الى زيادة نسبة الطمأنينة عند أهالي بيروت".

وستتم متابعة هذه المواضيع الحياتية عن كثب مع كل المعنيين.
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