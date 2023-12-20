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لبنان

"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2023 | 15:20
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عمدت شركتا "ألفا" و "تاتش" إلى رفع سعر الدولار المعتمد لتشريج الخطوط عبر الإنترنت.
 
وتبين أن سعر الدولار المعتمد الآن هو 89500 بعدما كان 85500، علماً أنه تم إدراج الرقم الأول المذكور تحت إسم دولار "صيرفة"!
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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