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لبنان

كلامٌ عن استنفار داخل عين الحلوة.. هذا ما يجري هناك

Lebanon 24
20-12-2023 | 15:43
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إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيدُ عن تسجيل إستنفار عسكري في حيّ التعمير - داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطيني في صيد.
 
مصادر ميدانية قال لـ"لبنان24" إن الخبر عنٍ من الصحة وما من حد أمني داخل المخيم أو استنفار. 
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