كلامٌ عن استنفار داخل عين الحلوة.. هذا ما يجري هناك

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيدُ عن تسجيل إستنفار عسكري في حيّ التعمير - داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطيني في صيد.

مصادر ميدانية قال لـ"لبنان24" إن الخبر عنٍ من الصحة وما من حد أمني داخل المخيم أو استنفار.