مأساةٌ في زحلة.. الشاب إيلي يخسر حياته بحادث مؤسف! (صور)

توفيَ الشاب إيلي أسعد التن، إثر حادث سيرٍ مروع على طريق الضهور - زحلة.

وأظهرت صور جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حجم الحادثة التي أدت إلى تضرر سيارة التن بشكل كبير.