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لبنان

مأساةٌ في زحلة.. الشاب إيلي يخسر حياته بحادث مؤسف! (صور)

Lebanon 24
20-12-2023 | 16:49
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توفيَ الشاب إيلي أسعد التن، إثر حادث سيرٍ مروع على طريق الضهور - زحلة.
 
وأظهرت صور جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حجم الحادثة التي أدت إلى تضرر سيارة التن بشكل كبير.
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