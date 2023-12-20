16
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في شتورا.. ماذا فعلت مخابرات الجيش اليوم؟
Lebanon 24
20-12-2023
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت قوة من مخابرات الجيش في شتورا، اليوم الأربعاء، المدعو "ع.م." الفار من سجن جب جنين منذ أشهر.
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإن القوة الأمنية أوقفت أيضاً المدعو "م.ع." الذي كان برفقة الموقوف الأول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المخابرات الأوكرانية: اكتشاف أجهزة تجسس في مقر قيادة الجيش الأوكراني
Lebanon 24
المخابرات الأوكرانية: اكتشاف أجهزة تجسس في مقر قيادة الجيش الأوكراني
21/12/2023 02:33:18
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في برغون
Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في برغون
21/12/2023 02:33:18
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل مدير المخابرات الإسباني... وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل مدير المخابرات الإسباني... وهذا ما جرى بحثه
21/12/2023 02:33:18
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء مدير مخابرات الجيش العميد انطوان قهوجي
Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء مدير مخابرات الجيش العميد انطوان قهوجي
21/12/2023 02:33:18
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
مخابرات
شتورا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟
02:15 | 2023-12-20
20/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. كم ساعة سيأتيكم التيار يومياً؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. كم ساعة سيأتيكم التيار يومياً؟
06:16 | 2023-12-20
20/12/2023 06:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف فتاتين من داخل مصعد... إليكم بالفيديو كيف تمّت العمليّة!
Lebanon 24
خطف فتاتين من داخل مصعد... إليكم بالفيديو كيف تمّت العمليّة!
09:30 | 2023-12-20
20/12/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
Lebanon 24
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
13:37 | 2023-12-20
20/12/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
16:34 | 2023-12-20
20/12/2023 04:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-12-20
خشية
17:01 | 2023-12-20
إقبال ملحوظ على زيارة لبنان
16:56 | 2023-12-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:49 | 2023-12-20
مأساةٌ في زحلة.. الشاب إيلي يخسر حياته بحادث مؤسف! (صور)
16:43 | 2023-12-20
هجومٌ إسرائيليّ وإطلاق نار في الجنوب.. هذه آخر التطورات!
16:34 | 2023-12-20
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
21/12/2023 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24