في شتورا.. ماذا فعلت مخابرات الجيش اليوم؟

أوقفت قوة من مخابرات الجيش في شتورا، اليوم الأربعاء، المدعو "ع.م." الفار من سجن جب جنين منذ أشهر.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإن القوة الأمنية أوقفت أيضاً المدعو "م.ع." الذي كان برفقة الموقوف الأول.