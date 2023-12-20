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لبنان

إقبال ملحوظ على زيارة لبنان

Lebanon 24
20-12-2023 | 17:01
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سجّل إقبال ملحوظ من سياح أجانب الى لبنان لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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