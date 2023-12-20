17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إقبال ملحوظ على زيارة لبنان
Lebanon 24
20-12-2023
|
17:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل إقبال ملحوظ من سياح أجانب الى لبنان لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المغتربون الآتون إلى لبنان لتمضية فترة الأعياد "مقاومون"
Lebanon 24
المغتربون الآتون إلى لبنان لتمضية فترة الأعياد "مقاومون"
21/12/2023 08:45:56
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف هو موسم الأعياد في لبنان في ظل ضيق الأوضاع المعيشية
Lebanon 24
كيف هو موسم الأعياد في لبنان في ظل ضيق الأوضاع المعيشية
21/12/2023 08:45:56
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
21/12/2023 08:45:56
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مولوي: الدولة القويّة تحتاج إلى إدارة قويّة وجيش ومؤسسات أمنية قويّة تعيد إلى كلّ شخص حقّه وفي شهر الأعياد نؤكّد إيماننا بلبنان الرسالة ونؤكّد إلتزامنا بلبنان والدولة
Lebanon 24
مولوي: الدولة القويّة تحتاج إلى إدارة قويّة وجيش ومؤسسات أمنية قويّة تعيد إلى كلّ شخص حقّه وفي شهر الأعياد نؤكّد إيماننا بلبنان الرسالة ونؤكّد إلتزامنا بلبنان والدولة
21/12/2023 08:45:56
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أعياد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. كم ساعة سيأتيكم التيار يومياً؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. كم ساعة سيأتيكم التيار يومياً؟
06:16 | 2023-12-20
20/12/2023 06:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟
02:15 | 2023-12-20
20/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
Lebanon 24
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
13:37 | 2023-12-20
20/12/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف فتاتين من داخل مصعد... إليكم بالفيديو كيف تمّت العمليّة!
Lebanon 24
خطف فتاتين من داخل مصعد... إليكم بالفيديو كيف تمّت العمليّة!
09:30 | 2023-12-20
20/12/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
16:34 | 2023-12-20
20/12/2023 04:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2023-12-21
إشكال على valet parking :نائب يتدخل ويحسم
01:30 | 2023-12-21
"التيار" يهاجم ويهادن: "علينا ارضاء القاعدة"
01:15 | 2023-12-21
شهيدة في غارة اسرائيلية على مارون الراس.. اليكم ما جرى صباح اليوم
01:15 | 2023-12-21
حزب الله يطمئن "حليفه": "لن نتنازل الا اذا "
01:00 | 2023-12-21
ميقاتي يجدد التأكيد ان رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا وبو صعب "يتسلل" للعرقلة
00:45 | 2023-12-21
التوتر يرتفع جنوباً.. اسرائيل تستهدف المزيد من القرى وحزب الله يرد
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
21/12/2023 08:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24