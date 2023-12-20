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لبنان

موجات النزوح تتسع من بلدات جنوب لبنان.. تقديرات تشير إلى 60 ألفاً منذ تشرين الأول

Lebanon 24
20-12-2023 | 22:24
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كتبت" الشرق الاوسط": تزايدت حركة النزوح من بلدات الجنوب في اتجاه مناطق آمنة مع استمرار القصف الإسرائيلي، وشهدت مدينة صور بشكل خاص نزوحاً كبيراً إليها، فيما ازداد القلق في مختلف المناطق من تصعيد المواجهات في الجنوب على جانبي الحدود. وتجاوز عدد النازحين المسجلين في إدارة الكوارث باتحاد بلديات قضاء صور 24 ألفاً، من غير النازحين الذين لم يسجلوا في البلديات.
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وبحسب الأرقام التي نشرتها «المنظمة الدولية للهجرة» على موقعها بمنصة «إكس»، نزح بين 8 تشرين الأول الماضي و5 كانون الأول الحالي نحو 60 ألفاً، غالبيتهم من مناطق جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد، بسبب الأحداث على الحدود الجنوبية.
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