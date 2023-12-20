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لبنان

المكتب الاعلامي لميقاتي: ما اوردته" اللواء" عن زيارة وزير الدفاع غير صحيح على الاطلاق

Lebanon 24
20-12-2023 | 23:21
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صدر عن  المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: ان ما اوردته" اللواء" في عددها الصادر اليوم عن زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي الى وزير الدفاع موريس سليم  اليوم  غير صحيح على الاطلاق.
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المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ما اوردته "اللواء" في عددها الصادر اليوم عن زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير الدفاع موريس سليم اليوم غير صحيح على الاطلاق.
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موريس سليم

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