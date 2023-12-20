المكتب الاعلامي لميقاتي: ما اوردته" اللواء" عن زيارة وزير الدفاع غير صحيح على الاطلاق

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: ان ما اوردته" اللواء" في عددها الصادر اليوم عن زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير الدفاع موريس سليم اليوم غير صحيح على الاطلاق.

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