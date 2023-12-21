إسرائيل تستهدف مقر عمليات حزب الله في جنوب لبنان.. وتنشر فيديو للحظة تدميره

قام الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بنشر فيديو زعم إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشوره على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات حزب الله في الأراضي اللبنانية".

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר מפקדה מבצעית של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון.



בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב רמת הגולן, זוהו ארבעה שיגורים משטח סוריה שחצו לשטח ישראל. כוחות צה״ל תקפו את מקורות הירי וכן עמדה צבאית של צבא סוריה >> pic.twitter.com/jzxHAPh2vo — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 20, 2023 Advertisement

ومنذ صباح الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات على عدد من المواقع في جنوب لبنان.



وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق استهدفت قوات إسرائيلية من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جورين ومنطقة المنارة.



وقالت إسرائيل سابقا إنها لا تسعى لفتح جبهة في الشمال، وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بيروت ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.(سكاي نيوز)



