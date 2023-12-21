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لبنان

إسرائيل تستهدف مقر عمليات حزب الله في جنوب لبنان.. وتنشر فيديو للحظة تدميره

Lebanon 24
21-12-2023 | 00:09
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قام الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بنشر فيديو زعم إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشوره على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات حزب الله في الأراضي اللبنانية".
 
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ومنذ صباح الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات على عدد من المواقع في جنوب لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق استهدفت قوات إسرائيلية من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جورين ومنطقة المنارة.

وقالت إسرائيل سابقا إنها لا تسعى لفتح جبهة في الشمال، وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بيروت ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.(سكاي نيوز)

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