"الحزب": قمنا برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان الاتي:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:15 من صباح الخميس 21-12-2023، بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة قرانا وبلداتنا".
وفي عملية أخرى، "قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:30 من صباح الخميس 21-12-2023، برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت، وتؤكد المقاومة الاسلامية انها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله العدوانية ضدها".