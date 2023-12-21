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لبنان

"الحزب": قمنا برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت

Lebanon 24
21-12-2023 | 00:23
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أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان الاتي: 

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:15 من صباح ‏الخميس 21-12-2023، بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا".
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وفي عملية أخرى، "قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:30 من صباح ‏‏الخميس 21-12-‏‏2023، برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت، وتؤكد المقاومة ‏الاسلامية انها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله ‏العدوانية ضدها".‏
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