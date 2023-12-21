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لبنان

الاشتباكات تشتد جنوباً.. غارات اسرائيلية متواصلة والحزب يرد بالمثل

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:09
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لا يزال التوتر مسيطراً على الحدود الجنوبية، على وقع التصعيد الاسرائيلي والقصف العنيف الذي تشنه على عدد من القرى، لا سيما يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.
وتعرضت اطراف الناقورة لقصف مدفعي معاد ودوّت صافرات الإنذار في مقر "اليونيفيل"، كما تعرضت أطراف عيتا الشعب ورامية بالقطاع الاوسط لقصف اسرائيلي 
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واغارت الطائرات الحربية المعادية بثلاثة صواريخ صباحاً  على بلدة كفركلا.

في المقابل، استهدف عناصر من حزب الله الموقع البحري للجيش الاسرائيلي في رأس الناقورة  بالصواريخ المباشرة، كما أصابت صواريخ الحزب هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في الجليل الغربي.
وكان الجيش الاسرائيلي قد قصف صباحاً منزلاً في مارون الراس، ما أدى الى استشهاد امرأة وجرح زوجها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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