شهيدة في غارة اسرائيلية على مارون الراس.. اليكم ما جرى صباح اليوم

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استهدف الطيران الاسرائيلي صباح اليوم منزلاً في مارون الراس، ما ادى الى إستشهاد نهاد موسى مهنا وجرح زوجها ماجد مهنا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف الى المنطقة وعملت على نقل الجثة الى مستشفى صلاح غندور فيما تم نقل الجريج الى مستشفى بنت جبيل للمعالجة.