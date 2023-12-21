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لبنان

حزب الله يطمئن "حليفه": "لن نتنازل الا اذا "

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2023 | 01:15
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في ظل عودة الحديث عن الاستحقاق الرئاسي ومكان الذهاب الى تسوية سياسية مرتبطة بالتطورات الميدانية في الجنوب، ودخول "حزب الله" ببازار رئاسي يجعله يتخلى عن ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، يبدو ان الحزب قرر تطمين فرنجية بأنه لن يتنازل عن ترشيحه الا في حال قرر هو ذلك، مع التشديد على ان التطورات لن تؤدي الى مقايضات على حساب اي حليف.
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وتشير المصادر المطلعة إلى أن الحزب حاول في الاسابيع الماضية طمأنة جميع حلفائه، وليس فقط فرنجية، بأن اي تبدل لموازين القوى في المنطقة لن يصب الا لصالح الحلفاء، حتى لو دفع الامر حارة حريك الى خسارة بعض المكتسبات..


المصدر: لبنان 24

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