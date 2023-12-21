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لبنان

"التيار" يهاجم ويهادن: "علينا ارضاء القاعدة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2023 | 01:30
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يستمر الخلاف بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بالرغم من المحاولات المستمرة لمنع كسر الجرة، وهذا ما دفع رئيس "التيار" الى عدم اطلاق تصريحات متسرعة ضد الحزب بعد التمديد لقائد الجيش..
وقد أكدت مصادر مطلعة ان التيار الوطني الحرّ طلب من قيادييه توجيه رسائل حاسمة الى "حزب الله" عبر الاعلام، وهذا ما يحصل اذ يبدو ان هناك توجها واحدا لدى كل مسؤولي "التيار" من اجل مهاجمة الحزب بعد التمديد لقائد الجيش.
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وتقول المصادر أن هذا التوجه الاعلامي قد يكون بهدف إرضاء القاعدة العونية وللتعويض عن عدم قدرة "التيار" على  التصعيد سياسياً مع الحزب وتعطيل التحالف أو إنهائه كما بات يطالب الكثير من الكوادر العونية، علما أن بالتوازي يستمر "التيار" بضبط من يمون عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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