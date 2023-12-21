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لبنان

إشكال على valet parking :نائب يتدخل ويحسم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2023 | 01:45
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وقع إشكال قبل أيام بالقرب من شارع المطاعم في منطقة انطلياس بين مجموعتين من عمال الـ Valet Parking ، الأولى مقربة من البلدية، والثانية تابعة لشركة نشأت حديثاً تبين أنها تابعة لأحد النواب او  يديرها أحد المقربين منه.
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وبحسب المصدر فقد تطور الاشكال الى حد إستدعاء "سعادته" عددا من انصاره الى المكان، وكانت لهم الغلبة "في المعركة"، فسيطروا في نهاية المطاف على حركة الـ valet parking في المحلة، مع الإبقاء على هامش صغير للشركة القديمة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

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