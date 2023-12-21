إشكال على valet parking :نائب يتدخل ويحسم

Advertisement

وقع إشكال قبل أيام بالقرب من شارع المطاعم في منطقة انطلياس بين مجموعتين من عمال الـ Valet Parking ، الأولى مقربة من البلدية، والثانية تابعة لشركة نشأت حديثاً تبين أنها تابعة لأحد النواب او يديرها أحد المقربين منه.وبحسب المصدر فقد تطور الاشكال الى حد إستدعاء "سعادته" عددا من انصاره الى المكان، وكانت لهم الغلبة "في المعركة"، فسيطروا في نهاية المطاف على حركة الـ valet parking في المحلة، مع الإبقاء على هامش صغير للشركة القديمة .