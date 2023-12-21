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لبنان

هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2023 | 02:15
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عُلم أنّ وفوداً من السياح الأجانب وصلت إلى بيروت مؤخراً للإحتفال بالأعياد المجيدة.
ولوحظ أنّ هؤلاء السياح ظهروا في أكثر من محطة في بيروت خلال ساعات الليل، لاسيما ضمن المجمعات التجاريّة الكبرى وتحديداً وسط العاصمة.
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في المقابل، قالت مصادر ناشطة في مجال مكاتب السفر لـ"لبنان24" إنَّ هناك حجوزات اللبنانيين للسفر إلى الخارج من أجل الإحتفال بالأعياد ازدادت خلال الآونة الأخيرة خصوصاً باتجاه تركيا وشرم الشيخ".
وأشارت المصادر إلى أنَّ حركة الوافدين إلى لبنان مقبولة نسبياً رغم الأوضاع المتوترة، وأضافت: "هناك حركة ناشطة على صعيد السفر ونأمل أن تبقى الأمور كذلك لاسيما أن المرافق السياحية تحتاجُ إلى إستعادة زخمها بعدما طوّقتها أحداث الجنوب الأمنية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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