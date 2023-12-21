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لبنان

تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد

Lebanon 24
21-12-2023 | 01:47
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أفادت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" إلى ان منخفضا جويا عالي الفعالية وعاصفا يتمركز فوق جنوب ايطاليا سوف يؤثر على لبنان أيام الجمعة والسبت والأحد 22 و 23 و 24 كانون الأول يحمل امطارا غزيرة وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة مع رياح قوية باردة تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة خاصةً شمالاً وستلامس الثلوج الـ 1800 متر يوم الجمعة والسبت.
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طقس اليوم الخميس 21 كانون الأول: غائم جزئياً ومستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة قبل ان يتحوّل إلى غير مستقر تنشط الرياح بعد الظهر وتصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة تتساقط امطار متفرقة ليلاً تصبح الأمطار غزيرة فجر الجمعة.

طقس يوم الجمعة 22 كانون الأول: غير مستقر بارد وعاصف جداً مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة أحياناً وتصبح طوفانية أكثر فأكثر خلال النهار بأكمله. وسوف تشكل سيول جارفة وفيضانات على الطرقات يرافقها عواصف رعدية مع تساقط غزير لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم خاصةً شمالاً مع ارتفاع موج البحر إلى 4 أمتار.

طقس يوم السبت 23 كانون الأول: غير مستقر وبارد مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة. يبقى تساقط الأمطار الغزيرة والطوفانية احياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 85 كلم في الساعة مع تساقط لحبات البرد وتساقط للثلوج على ارتفاع 1800 متر.

طقس يوم الأحد 24 كانون الأول: بارد وغير مستقر وتخف الامطار وتصبح متفرقة وغير شاملة على ان ينحسر المنخفض بشكل كامل تدريجياً خلال النهار.

ذروة المنخفض ستكون يومي الجمعة ويوم السبت 22 و 23 كانون الأول.

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