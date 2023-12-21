زحمة سير على اوتوستراد طبرجا.. اليكم ما جرى هناك

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أدىى حادث سير على اوتوستراد طبرجا بإتجاه بيروت الى سقوط جريح عملت فرق الاسعاف على نقله الى المستشفى بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد شهد الأوتوستراد زحمة سير خانقة.