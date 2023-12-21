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لبنان

في طرابلس.. حادث سير يوقع 3 جرحى

Lebanon 24
21-12-2023 | 02:23
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وقع حادث سير صباح اليوم بين سيارة وتوك توك في مدينة الميناء طرابلس، ادى الى انقلاب التوك توك واصابت 3 صلاب كانوا في داخله، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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توك توك

حادث سير

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