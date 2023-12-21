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لبنان

قلق إسرائيلي كبير: هذا ما يخفيه حزب الله تحت الأرض

Lebanon 24
21-12-2023 | 02:36
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سكان المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان يشعرون بقلق كبير من أنفاق محتملة لحزب الله. 
 
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