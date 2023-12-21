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لبنان

جعجع مستقبلاً شيا: لبنان كان أمام إمتحان خطر كاد أن يؤدي إلى إنزلاق غير محسوب النتائج

Lebanon 24
21-12-2023 | 02:50
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى لبنان دوروثي شيا، في زيارة وداعية ترافقها المستشارة السياسية لدى السفارة ميغان سولر، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.
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جعجع الذي شكر شيا على جهودها وجهود الولايات المتحدة في دعم المؤسسات اللبنانيّة، شدّد على أن "لبنان كان أمام إمتحان خطر في الأسبوع الماضي، كاد أن يؤدي إلى إنزلاق غير محسوب النتائج، ولكن حمدالله نجح بعدم السقوط فيه، نتيجة جهود بُذلت داخل المجلس النيابي فجنّبته الفراغ على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية كما أعادت الثقة بدورها الرئيسي في حماية سيادة لبنان واستقلاله".
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