تقرير أميركي: لماذا لم يدخل حزب الله وإسرائيل في حرب شاملة حتى الآن؟

عندما بدأت الحرب في غزة في أوائل تشرين الأول، ساهمت أيضاً بوضع حد لفترة الهدوء النسبي التي استمرت 17 عاماً عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أثار مخاوف من جبهة ثانية تغرق المنطقة في صراع أوسع نطاقاً.

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وبحسب موقع "National Public Radio" الأميركي، "في عام 2006، أدى مقتل واختطاف جنود إسرائيليين على يد حزب الله إلى إشعال حرب استمرت 34 يوماً أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 لبناني و165 إسرائيلياً، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية في لبنان. وكانت الهجمات في السنوات التالية متفرقة لدرجة أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على طول الحدود اعتقدت أن الخطوة التالية يمكن أن تكون وقفًا دائمًا لإطلاق النار. ومن ثم جاء هجوم حماس في السابع من تشرين الأول".

وتابع الموقع، "بعد اندلاع حرب غزة، رد حزب الله بمهاجمة أهداف إسرائيلية في شمال إسرائيل. ويصر حزب الله على أنه لم يكن على علم مسبق بهجوم حماس في السابع من تشرين الأول. ولم تتوسع رقعة الاشتباكات بين الطرفين إلى أبعد من المناطق الحدودية. من جانبه، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل جنوب لبنان وبيروت "إلى غزة" إذا أعلن حزب الله حربا شاملة على إسرائيل. وقامت القوات الإسرائيلية في غزة بتسوية مجمعات سكنية بأكملها بالأرض، وقصفت المستشفيات، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. ويقول المحللون إن حزب الله وإسرائيل، إلى جانب إيران، يرغبون في تجنب حرب شاملة".

وبحسب الموقع، "باستثناء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا في الشهر الماضي، شن حزب الله وإسرائيل هجمات متعددة يوميًا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول. ويقول أندريا تينينتي، المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أو اليونيفيل، إن القتال "كان بشكل عام محلياً للغاية. وهذا يظهر أيضاً بطريقة ما أنه لا توجد شهية حقيقية لصراع أوسع نطاقاً في هذه المنطقة". ويصف تيننتي الهجمات المتزايدة في وقت سابق من هذا الشهر بأنها جزء من نمط من التصعيد المتقطع وليس إشارة إلى تكثيف الصراع الحدودي بأكمله. ومع ذلك، يقول هو والعديد من المحللين، إن الأمر قد يستغرق حادثة واحدة فقط لتصعيد الصراع عن غير قصد".

وتابع الموقع، "يعتبر محللون أمنيون حزب الله من أكثر الجماعات شبه العسكرية المدججة بالسلاح في العالم. وقال الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، أن حزبه يمتلك صواريخ يمكنها الوصول إلى كل أنحاء إسرائيل وتستخدم بشكل متزايد أنظمة التوجيه الدقيقة للاستهداف. وتعتبر إيران المورد الرئيسي للأسلحة للجماعة. ويقول راز تسيمت، من معهد موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب، إن "المواجهة واسعة النطاق بين حزب الله وإسرائيل" هي ثمن باهظ للغاية لا يمكن لإيران أن تدفعه. وأضاف: "الأمر لا يستحق العناء، على الأقل في الوقت الحالي"."

وأضاف الموقع، "تقول راندا سليم، زميلة في معهد الشرق الأوسط المقيمة في بيروت: "القواعد التي اتبعها حزب الله حتى الآن... هي التصرف كرد فعل على التصعيد الإسرائيلي، بدلاً من الانخراط في التصعيد من تلقاء نفسه". وأضافت: "إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يجرون لبنان إلى حرب شاملة الآن"، مشيرة إلى الأزمة المالية العميقة في لبنان والشلل السياسي". وبحسب سليم، يبدو أن أولوية إيران هي تجنب حرب أوسع نطاقاً لا تعرض للخطر الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام مع المملكة العربية السعودية. وتابعت سليم: "أعتقد أن هناك نوعًا من الوضع الراهن الذي أنشأوه الآن، خاصة في علاقتهم مع المملكة. إنهم يشعرون أن أي تصعيد سيقلب ذلك رأسًا على عقب"."