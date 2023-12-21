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لبنان

أوضاع مرفأ بيروت والإمكانات المتاحة لتطويره بين عيتاني وعبد الساتر

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:05
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، وتم البحث في أوضاع المرفأ و"الإمكانات المتاحة لتطويره، وفي رمز التنوع المذهبي الذي يتمتع به لبنان، وسبل الحفاظ على هذا التنوع في مرفأ بيروت وعلاقته بمحيطه عموما ومدينة بيروت خصوصا التي تعتبر وليدة مرفئها". 
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