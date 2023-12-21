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لبنان

قرار لوزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:55
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً يحمل الرقم 906/1 مدّد بموجبه لغاية 31/1/2024 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من16/11/2022.
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