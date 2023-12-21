ميقاتي اتصل بالسيسي مهنّئاً وزار عودة: نحرص على توسيع التعاون مع مصر ولن نقبل بأن يتعرّض أحد لمقام رئاسة الحكومة

استقبالات السرايا

ولاحقا استقبل الرئيس ميقاتي في السرايا منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا وبحث معه التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة في الجهود الخدماتية والانسانية والصحية والاجتماعية.

وأشار النائب عبدالله الى اللقاء الاخير الذي تم بين الوزير الأبيض والنائب وائل ابو فاعور حيث تم نقاش مفصل حول هذه المسألة.واعلن: نحن من ناحيتنا كلجنة صحة نيابية، هنالك اجماع لدينا على الإستمرار بالوقوف الى جانب المواطن المريض في هذه الأزمة المستعصية، فلا نستطيع أن نترك هؤلاء الناس وعددهم نحو 13 الف مريض من دون أي تغطية. كان هناك في السنة المنصرمة اعتماد على إموال السحب الخاص، والآن نحن بحاجة الى اعتمادات خاصة لهذا الملف، فموازنة وزارة الصحة الموجودة ببن أيدينا لدرسها واقرارها، نريدها ان تكرس لموضوع الاستشفاء، ولتغطية الفواتير الاستشفائية للمرضى، وان تتضاعف على الأقل الى خمسين مرة كما حصل في تعاونية موظفي الدولة، لتخفيف الاعباء الاستشفائية عن المرضى.اضاف: من الواضح بأن دولة الرئيس ميقاتي يتابع هذا الملف عن كثب، وهو مصر معنا على أن لا يبقى مواطن لبناني من دون تغطية، وأقصد هنا أمراض السرطان والأمراض المناعية والمستعصية.وقال:" دار الحديث أيضا حول مبلغ التمويل وكيفية تأمين هذه الأموال، وهي أولوية قصوى فوق كل الأولويات. وكانت اليوم جلسة مفيدة جدا، وهذا الملف هو بعهدة دولته بالتنسيق والتكامل مع وزير الصحة فراس الأبيض، ومصرف لبنان والحاكم الحالي وسيم منصوري ويجب أن يزف خبر إيجابي للناس في أقرب فرصة، حول هذا الموضوع، وانا متفائل، وما سمعته اليوم من دولة الرئيس ميقاتي ومن الحديث الذي دار مع الوزير الابيض، البارحة، بأن دعم هذه الأدوية بالمستوى اللائق والعلمي والمستوى المضبوط أن صح التعبير، ليستمر لسنة2024, لحين ايجاد خطة للتعافي الاقتصادي وتحريك الاقتصاد وإيجاد حلول أخرى، وربما عبر التغطية الصحية الشاملة والمشاريع المطروحة.واعلن: المهم ان نطمئن ويطمئن الرئيس ميقاتي ووزير الصحة هؤلاء المرضى بأن الدواء سيستمر، وستبقى الدولة داعمة لهم، ولن يرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، والأهم أن يتم ضبط الآلية لإيصاله الى المرضى واقصد هنا موضوع استيراد الدواء وتأمينه في الوقت المناسب من قبل الشركات، لأنه يحصل تأخير من وقت الى آخر وهو ينعكس على صحة المرضى.