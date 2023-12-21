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لبنان

في طرابلس.. اطلاق نار على أحد المحال التجارية

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:57
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اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار بإتجاه محلات لبيع البياضات في محلة ساحة النور - طرابلس مما ادى الى تحطم احدى الواجهات الزجاجية التابعة له وفرار مطلقي النار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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طرابلس

اطلاق نار

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