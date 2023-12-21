Advertisement

لبنان

الاتحاد العمالي: نؤيد قوانين إنصاف الأساتذة المتقاعدين وندعو الى الحوار

Lebanon 24
21-12-2023 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1143724-638387593459029151.jpg
Doc-P-1143724-638387593459029151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد العمالي العام تأييده "ما صدر عن مجلس النواب من قوانين لأنصاف الاساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة الذي يعانون من تدني قيمة مخصصاتهم التقاعدية الشهرية والتي لا تكفيهم لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم لأنها لا تتجاوز في مطلق الاحوال ٣٠ دولار اميركي ولرفع قيمة تعويضاتهم".

 

وأكد في بيان "حتمية التزام براءة الذمة التي تلزم بتسديد مستحقات المدارس الى صندوق التعويضات وأحقية رفع المستحقات على المدارس والمعلمين والمتعاقدين من ٦% الى ٨ % بالدولار الاميركي حيث يتم الاستيفاء بالدولار وبالليرة اللبنانية حيث يتم الاستيفاء بالليرة اللبنانية".

 

واذ عبر الاتحاد عن تضامنه "المطلق" مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، أهاب "بالجميع اللجؤ الى مبدأ الحوار مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة للوصول الى تأمين حقوق المعلمين حفاظا على الجسم التعليمي وصونا للعام الدراسي". ( الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-12-21
08:13 | 2023-12-21
09:16 | 2023-12-21
09:10 | 2023-12-21
08:45 | 2023-12-21
08:37 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24