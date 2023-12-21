19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.. وغارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
Lebanon 24
21-12-2023
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتواصل التوتر على الجبهة الجنوبية مع استمرار القصف الإسرائيلي على البلدات بوتيرة متصاعدة.
إذ أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على احد الاحياء في بلدة كفركلا حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارتين بالإضافة إلى 3 غارات أخرى بواسطة مسيرات وسط قصف البلدة بعدد من القذائف بواسطة دبابة ميركافا.
Advertisement
كما أفادت معلومات "لبنان 24" باحتراق منزل في عيتا الشعب بعد قصفه، فيما توجه فريق الاطفاء التابع للدفاع المدني اللبناني إلى المكان.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مارون الراس ويارون والوسطاني والشميسة في خراج بلدة شبعا، وشنّ العدوّ غارات عنيفة فوق الخريبة بين ابل السقي وراشيا الفخار والخيام، وعند اطراف طير حرفا منطقة عين الزرقاء.
كما سجّل تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا العرقوب على علو متوسط.
وأفادت معلومات "لبنان 24" بأن الاعتداءات الاسرائيلية طاولت الطريق التي تربط الماري بمنطقة راشيا الفخار حيث سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية عليها.
من جهته، أطلق "حزب الله" 3 صواريخ باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى بحسب معلومات "لبنان 24"، فيما دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى وفق "الجزيرة".
كما استهدفت مدفعية العدو الاسرائيلي بركة كفرشوبا على طريق شبعا.
وأصدرت "المقاومة الإسلامية" بياناً أشارت فيه إلى أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الخميس 21-12-2023، بإستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجدداً أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمس بالمدنيين ولن تسمح بإستباحة قرانا وبلداتنا وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة".
وفي بيان آخر، لفتت "المقاومة" إلى أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 21-12-2023، مراكز تجمع لجنود اسرائيليين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة.
كما شنّ "مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم الخميس 21-12-2023، هجوماً جوياً بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وتم تدميرها"، بحسب بيان لاحق لـ"المقاومة الإسلامية".
واستهدفت "المقاومة" أيضاً نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة، بالإضافة إلى ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) وتجمعاً لجنود الاحتلال في محيطها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
Lebanon 24
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
13:37 | 2023-12-20
20/12/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
15:20 | 2023-12-20
20/12/2023 03:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
16:34 | 2023-12-20
20/12/2023 04:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
01:47 | 2023-12-21
21/12/2023 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ الآن.. إليكم ما يحصل في الجنوب من تطوّرات!
Lebanon 24
توترٌ الآن.. إليكم ما يحصل في الجنوب من تطوّرات!
11:39 | 2023-12-20
20/12/2023 11:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-12-21
حظوظ قائد الجيش إرتفعت بعد التمديد؟
08:13 | 2023-12-21
اجتماع في السرايا بين ميقاتي ووزير الدفاع... سليم: الاحترام دائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء
09:16 | 2023-12-21
الابيض: ستكون هناك زيادة من تغطية وزارة الصحة للمواطنين
09:10 | 2023-12-21
شاحنة لجمع النفايات هبة إيطالية لبلدية الحلوسية
08:45 | 2023-12-21
أُوقف بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية!
08:37 | 2023-12-21
البنك الدولي يتحدث عن "شبكة أمان اجتماعي" في لبنان.. ماذا عن حل الأزمة الاقتصادية؟
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
21/12/2023 16:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
21/12/2023 16:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
21/12/2023 16:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24