3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.. وغارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب

يتواصل التوتر على الجبهة الجنوبية مع استمرار القصف الإسرائيلي على البلدات بوتيرة متصاعدة.



إذ أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على احد الاحياء في بلدة كفركلا حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارتين بالإضافة إلى 3 غارات أخرى بواسطة مسيرات وسط قصف البلدة بعدد من القذائف بواسطة دبابة ميركافا.

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كما أفادت معلومات "لبنان 24" باحتراق منزل في عيتا الشعب بعد قصفه، فيما توجه فريق الاطفاء التابع للدفاع المدني اللبناني إلى المكان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مارون الراس ويارون والوسطاني والشميسة في خراج بلدة شبعا، وشنّ العدوّ غارات عنيفة فوق الخريبة بين ابل السقي وراشيا الفخار والخيام، وعند اطراف طير حرفا منطقة عين الزرقاء.



كما سجّل تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا العرقوب على علو متوسط.



وأفادت معلومات "لبنان 24" بأن الاعتداءات الاسرائيلية طاولت الطريق التي تربط الماري بمنطقة راشيا الفخار حيث سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية عليها.



من جهته، أطلق "حزب الله" 3 صواريخ باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى بحسب معلومات "لبنان 24"، فيما دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى وفق "الجزيرة".



كما استهدفت مدفعية العدو الاسرائيلي بركة كفرشوبا على طريق شبعا.

وأصدرت "المقاومة الإسلامية" بياناً أشارت فيه إلى أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم ‏الخميس ‌‏21-12-2023، بإستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجدداً أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏بإستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة".‏



وفي بيان آخر، لفتت "المقاومة" إلى أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 12:15 من ظهر يوم ‏الخميس 21-12-2023، مراكز ‏تجمع لجنود اسرائيليين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وحققوا فيها اصابات مباشرة.

كما ‏شنّ "مجاهدو ‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم ‏الخميس 21-‌‏12-2023، هجوماً جوياً ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها"، بحسب بيان لاحق لـ"المقاومة الإسلامية".