ميقاتي اتصل بالسيسي مهنّئاً وأكد حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون مع مصر

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اعلنت وكالة الشرق الأوسط المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي هنّأ الرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة.وأكد ميقاتي حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي إن الرئيس السيسي ثمن التهنئة الكريمة، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات.