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لبنان

جعجع: إذا كان بري يريد الوصول الى رئيس عبر التوافق فنحن مستعدّون

Lebanon 24
21-12-2023 | 06:03
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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "إذا كان الرئيس نبيه بري يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق، فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك".
 
 
وقال في بيان: "ولكنّ التوافق يكون على غرار ما حصل في موضوع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ولا يكون إلّا من خلال الاتّصالات الجانبيّة الهادئة، وليس عبر طاولة حوار إستعراضيّة شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة والتي لم تؤتِ يومًا بثمرة واحدة".
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وأضاف جعجع: "إذا كان الرئيس بري يريد التوافق على رئيس جمهورية، رئيس جمهورية فعلي، فالطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا التوافق تكون ، إذًا بالمشاورات الجانبيّة".
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