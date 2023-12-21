Advertisement

لبنان

بالأرقام.. ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان

Lebanon 24
21-12-2023 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1143733-638387614389894912.jpg
Doc-P-1143733-638387614389894912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2023  سجل ارتفاعا وقدره 2,6  % بالنسبة  لشهر تشرين الاول 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الثاني  2023  بلغ  211,9   % بالنسبة لشهر تشرين الثاني من العام 2022.
Advertisement
 
كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,2 %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 2,0%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   5,5%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,9%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,4%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  1,1%
 
ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-12-21
09:16 | 2023-12-21
09:10 | 2023-12-21
08:45 | 2023-12-21
08:37 | 2023-12-21
08:33 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24