خلف :إنه زمن العجز وزمن التخلي عن المسؤولية

قال النائب ملحم خلف اليوم، في المجلس النيابي أن: الجنوب ينزف، وكأن الامر لا يعنينا، انه زمن العجز وزمن التخلي عن المسؤولية، اننا ندفن رؤوسنا في رمال جلسات تحضيرية، نحضرها تائهين عما يحصل على حدودنا وعما يحصل من حولنا.

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وأكد خلف انه "زمن التخلي عن المسؤولية بدل التحلي بها، انه زمن التضحيات لا زمن المماحكات. انه زمن التعاضد لا زمن التباعد، انه زمن الانقاذ. وهذا الانقاذ لن يأتي الا بانتظام الحياة العامة".

وقال "منذ 20/10/2022 ان المجلس النيابي هو بحكم المنعقد قانونا لانتخاب رئيس للجمهورية هذا ما يفهم من احكام المادة 73 من الدستور، ولا يجوز منذ ذاك التاريخ القيام في أي عمل آخر حتى الانتهاء من انتخاب رئيس للجمهورية كما تؤكد عليه أحكام المادة 75، ولا حاجة بنا للتذكير بالمادة 74 التي تدعونا فورا وبحكم القانون الى إن النتائج الوخيمة لعدم انتخاب رئيس للجمهورية على الدولة ومؤسساتها لا تعد ولا تحصى. وكيف اذا ما ترافقت مع حكومة عاجزة متناحرة الاعضاء، تمارس الامر الواقع".

ودعا بمناسبة ميلاد المسيح، أمير السلام، الى ان تحول عبارات الامنيات لبعضنا البعض الى فعل نقدمه كهدية للبنانيين وهو الحضور الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس". ( الوكالة الوطنية)