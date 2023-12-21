البطريرك الماروني يستقبل سفير قطر لدى لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني الذي نقل معايدة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد دعم دولة قطر لمواقف البطريرك والشعب اللبناني.

ثم استقبل المنسق العام للمؤسسات المارونية المهندس أنطوان أزعور الذي قال بعد اللقاء: "انها زيارة دورية لالتماس بركة البطريرك، بخاصة عندما ناتي من الخارج الى لبنان، فننقل الى غبطته تطلعات اللبنانيين وامالهم باستقرار الاوضاع اللبنانية، ودعمهم جهود غبطته وسائر المخلصين لتحقيق هذه الامال. وقد سمعت من البطريرك الراعي توجيهات تعزز الثقة بين اللبنانيين وبمستقبل لبنان".

وأضاف: "إن الازمة الوطنية القائمة تقتضي أقصى أشكال التضامن والتعاون بيننا، افرادا ومؤسسات، تعزيزًا لصمود اللبنانيين في ارضهم.

وأكد ان انعدم الامانة هذه يبتعد بمسؤولية البعض عن مفهوم الخدمة والتضحية، فتتعثر جهودنا وتتراجع مبادراتنا وتهتز وحدة عملنا المؤسساتي، على قاعدة،ان ليس كل ما نراه منتظما هو كذلك، وكل ما نراه سليما هو سليم. ان هذا يشكل اشكالية جوهرية في عملنا الاهلي والوطني، لذلك نعمل لتنظيم ورشة عمل علمية اختصاصية، برعاية وحضور غبطة البطريرك الكاردينال الراعي، نضع خبراتها وتوصياتها لدعم وتعزيز خدمة المحبة في كنيستنا ببعديها الانساني والتنموي". ( الوكالة الوطنية)